"Skacz, będzie jednego pasożyta mniej". Fala hejtu spadła na niedoszłego samobójcę

Nagranie nieudanej próby samobójczej 23-latka ze Świdnicy trafiło do internetu. W komentarzach pojawiło się wiele obraźliwych komentarzy. Internauci szkalowali poszkodowanego mężczyznę i prześmiewczo komentowali skok. Prokuratura postanowiła zająć się sprawą i włączyła ten wątek do śledztwa, w którym sprawdza, czy ktoś nie podżegł do samobójstwa 23-latka.

23-letni mieszkaniec Świdnicy w poniedziałek 23 sierpnia stanął na parapecie swojego mieszkania w czteropiętrowym bloku. Gdy na miejsce przyjechały służby, skoczył. Sytuację nagrał świadek zdarzenia.

Mężczyzna przeżył upadek, ale film pokazujący jego nieudaną próbę samobójczą zaczął krążyć w internecie. Mieszkańcy wysyłają sobie wideo i publikują pod filmem szydercze komentarze. Nadali mężczyźnie przydomek „Świdnicki Magik”. Jest to nawiązanie do rapera Piotra Łuszcza z grupy Kaliber 44 i Paktofoniki, który odebrał sobie życie w 2000 roku, skacząc z dziewiątego piętra mieszkania w Katowicach.

Świdnica. Fala hejtu spadła na niedoszłego samobójcę

Film pojawił się m.in. na portalu Wykop.pl. Użytkownicy szydzą z mężczyzny i go wyzywają. „U mnie na blokach krzyczeli: skacz, będzie jednego pasożyta mniej”, „Jakiś debil, jedyne, co zrobił, to się połamał” - to niektóre z komentarzy. Użytkownicy analizują skok i jego technikę. Nie brakuje też kuriozalnych porównań: „Zwykły przygłup, pokazał podobny poziom ogarnięcia i wiedzy co ci uciekinierzy z Kabulu, którzy trzymali się kół odlatujących samolotów” – napisał jeden z użytkowników. Na portalu umieszczono też zdjęcie mężczyzny tuż po upadku.

Część internautów stanęła w obronie 23-latka. „Wymiotować mi się chce na waszą znieczulicę” – napisał jeden z nich. „Mając np. ciężką depresję nie do końca wiesz, co robisz. I tak mogło być w tym przypadku. A depresja to choroba jak każda inna” – tłumaczył inny.

Sprawą zainteresowała się już prokuratura. – Będziemy sprawę wyjaśniali – powiedział w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” zastępczyni prokuratora rejonowego w Świdnicy Beata Piekarska-Kaleta. – To jest niedopuszczalne etyczno-moralnie – podkreśliła.

Śledczy w toku śledztwa sprawdzają, czy ktoś nie podżegł do samobójstwa mężczyzny. Do sprawy został włączony wątek obraźliwych komentarzy pod adresem mężczyzny. Policja ma ustalić, kto je zamieszczał. W środę po południu wiele z nich zostało już usuniętych. Zniknął też film pokazujący skok 23-latka.

Prokuratura zamierza też ustalić autora filmu. Internauci zwrócili uwagę, że beznamiętnie nagrywał całe zdarzenie, nie przejmując się tym, że na jego oczach ktoś próbuje targnąć się na swoje życie. Cały czas rzucał też prześmiewcze uwagi. Śledczy obiecują, że komentarze szkalujące poszkodowanego zostaną poddane ocenie prawno-karnej.

Pomoc dla osób z depresją

Warto przypomnieć, że osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym mogą uzyskać pomoc, dzwoniąc na bezpłatną infolinię całodobowego Centrum Wsparcia, które działa pod numerem 800 70 2222. Natomiast Fundacja Itaka prowadzi Antydepresyjny Telefon Zaufania pod numerem 22 654 40 41.

Kompendium wiedzy na temat depresji można znaleźć na stronie www.forumprzeciwdepresji.pl. Działa też infolinia dla dzieci i młodzieży, którą prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Można tam uzyskać pomoc pod numerem 116 111.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"/oprac. AK