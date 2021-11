Piec wybuchł w 3-piętrowym budynku. Zginęła kobieta

Wskutek wybuchu pieca w garażu trzypiętrowego budynku w Świdwinie (woj. zachodniopomorskie) zginęła kobieta – poinformował we wtorek rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie kpt. Tomasz Kubiak.

Do tragedii doszło około godz. 17 we wtorek w Świdwinie przy ulicy Juliana Tuwima. Jak podał kpt. Kubiak, w garażu znajdującym się w piwnicy trzykondygnacyjnego budynku mieszkalnego doszło do wybuchu tzw. płaszcza wodnego pieca opalanego ekogroszkiem.

- Wobec osoby poszkodowanej prowadzona była reanimacja. Niestety, lekarz stwierdził zgon kobiety – poinformował kpt. Kubiak.

Świdwin. W budynku wybuchł piec, zginęła kobieta

Serwis Twojeinfo24.pl podał, że ofiarą wypadku była 48-letnia kobieta, a w chwili zdarzenia w budynku przebywała nastoletnia córka poszkodowanej. "Dziewczynka jest już pod opieką psychologa" – czytamy.

Jak poinformował PAP, siła wybuchu była tak duża, że wyrwała bramę garażową, jednak nie uszkodziła konstrukcji budynku. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tragedii.

