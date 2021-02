Policja opublikowała we wtorek komunikat w tej sprawie. Z informacji, które pojawiły się na stronie jednostki w Świebodzinie, wynika, że mundurowi szukają informacji o mężczyźnie w wieku około 40-45 lat. Ma on 180 cm wzrostu i 80 kg wagi. Ma szczupłą budowę ciała, ma ciemne, krótkie i rzadkie włosy, zakola i brodę, oczy koloru niebieskiego i falisty nos.

"Ma na ciele wiele tatuaży, które wraz z wizerunkiem mężczyzny są prezentowane na fotografiach dołączonych do policyjnego komunikatu. W chwili odnalezienia był ubrany w kurtkę koloru czarnego, szary sweter typu golf, spodnie koloru kremowego i brązowe, zamszowe buty" – precyzują policjanci.

Policja szuka informacji o tożsamości mężczyzny. "Zagadkowa sprawa"

Sprawa „mężczyzny bez tożsamości” jest bardzo zagadkowa. Trafił on w ręce policjantów 10 stycznia br. Mundurowi zostali tego dnia wezwani na interwencję przez obsługę pociągu relacji Berlin – Warszawa. Człowiek o schludnym wyglądzie i ubiorze siedział w jednym z wagonów wpatrzony w jeden punkt. Nie odpowiadał na pytania, nie było z nim żadnego kontaktu. "Okazało się, że nie ma biletu, bagażu, ani żadnych dokumentów. Próby nawiązania z nim kontaktu nie powiodły się i tak jest do dziś. By zapewnić mu bezpieczeństwo, został umieszczony w szpitalu, gdzie nadal przebywa. Niestety, cały czas milczy i jest jakby nieobecny" – powiedział PAP Ruciński.

Policjanci kryminalni ze Świebodzina sprawdzali wszystkie dostępne bazy. Niestety, jak dotychczas bez rezultatu. Nie ma go w bazach osób zaginionych czy poszukiwanych za przestępstwa. Jedyny ustalony trop to fakt, że najprawdopodobniej posługuje się w stopniu co najmniej komunikatywnym językami: niemieckim, rosyjskim, łotewskim i ukraińskim, co może sugerować, że jest obcokrajowcem. "Informacja o tym, że ten człowiek zna kilka języków pochodzi od jednego z pacjentów szpitala, który poczęstował go papierosem i zamienił z nim kilka słów" – wyjaśnił Ruciński. Wszelkie osoby posiadające informację o tożsamości tego człowieka są proszone o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Świebodzinie pod numerem 47 79 35 211 lub pod numerem alarmowym 112.

RadioZET.pl/PAP/Policja w Świebodzinie