Zginęli w wypadku dzień przed ślubem. Uczelnia żegna swojego wykładowcę. "Kolega i Przyjaciel"

Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło we wtorek w miejscowości Świeca (woj. wielkopolskie). Ofiarami byli wykładowca poznańskiego UAM oraz jego narzeczona, którzy następnego dnia mieli się pobrać. Teraz macierzysta uczelnia we wzruszającym wpisie żegna swojego pracownika.