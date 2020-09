Trzyletnie dziecko przygniotła szafa. "Jego stan jest poważny"

Poważny wypadek w Świerklanach (woj. śląskie). Trzyletni chłopczyk został przygnieciony przez szafę. Ma uraz głowy. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala. Jego stan jest poważny, jednak nie zagraża życiu - poinformował rzecznik placówki.

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 17 w Świerklanach. Jak informuje "Dziennik Zachodni", w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Kucharzówka na trzyletnie dziecko przewróciła się szafa, która nie była dobrze przymocowana do ściany.

Świerklany. Szafa przygniotła trzyletniego chłopca

Na pomoc natychmiast wezwano policję, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną. Na miejscu interweniował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy z Rybnika, którzy przenieśli chłopca na pokład maszyny, informowali, że dziecko miało uraz głowy i krwawiło z nosa, było jednak przytomne.

Trzylatek został przetransportowany do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. "Mogę potwierdzić, że taki mały pacjent już trafił do naszej placówki, pod opiekę naszych lekarzy" - oświadczył rzecznik GCZD im. Jana Pawła II Wojciech Gomułka.

Jak dodał, dziecko jest w trakcie diagnostyki. "Jego stan jest poważny, ale stabilny, czyli nie ma na tą chwilę zagrożenia życia" - poinformował rzecznik.

RadioZET.pl/"Dziennik Zachodni"