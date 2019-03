Lider Bayer Full pożegnał się z PSL. Twierdzi, że nie tylko on

Lider zespołu Bayer Full Sławomir Świerzyński pożegnał się we wtorek z zarządem gminnym PSL w Łącku pod Płockiem, gdzie pełnił ostatnio funkcję prezesa. Według niego, jeszcze trzy osoby złożyły tam deklaracje o wystąpieniu z partii.

Lider Bayer Full Sławomir Świerzyński odchodzi z PSL po 25 latach członkostwa. Przyznał, że członkowie gminnych władz partii w Łącku przyjęli jego rezygnację ze zrozumieniem.

Świerzyński nie wyklucza, że z czasem mógłby wrócić do PSL. Przyznał, że zadano mu pytanie, czy "jeżeli PSL wróciłby na tę centro-prawicę", on wróciłby do partii". "Nie mówię wcale, że nie” – oświadczył.

„Ja nie wiem, co się wydarzy za rok, za pięć, za dziesięć lat. Jeżeli się okaże, że PSL będzie partią taką, do jakiej ja kiedyś wstępowałem, a nie będzie innych alternatyw takich, jak mamy obecnie, to przecież żaden normalnie myślący mężczyzna nie powie, że »nie, bo nie«, jeżeli będzie sytuacja zupełnie inna polityczna, ja nie wykluczam” – powiedział Świerzyński.

Nie tylko Świerzyński występuje z PSL w Łącku?

„Jeszcze trzy osoby zgłosiły taką rezygnację” – mówi lider Bayer Full. Dodał, że wnioski zostały złożone „formalnie, pisemnie”.

„Normalnie, szeregowy członek swoją rezygnację składa na zarząd gminny, nie musi tego robić na wojewódzki, dlatego, że nie jest osobą funkcyjną” – dodał. Jak powiedział Świerzyński, nowy prezes zarządu gminnego PSL w Łącku zostanie wybrany na następnym posiedzeniu tego gremium.

