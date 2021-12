Swietłana została porwana i wielokrotnie zgwałcona. Sąd wydał prawomocny wyrok

Sąd utrzymał tym samym w mocy, co do wysokości kar, wyrok sądu niższej instancji. Podwyższył natomiast kwoty zadośćuczynienia, jakie mają zapłacić oskarżeni pokrzywdzonej Swietłanie I.: Andrzejowi S. podwyższono z 35 do 60 tys. zł, a Kamilowi G. z 30 do 50 tys. zł. Wyrok sądu jest prawomocny.

Informację o wyroku przekazała PAP koordynator ds. kontaktów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku ze środkami masowego przekazu Joanna Organiak. Jego uzasadnienie z uwagi na charakter sprawy miało charakter niejawny.

Swietłana była wielokrotnie zgwałcona. Ratowała się skokiem z okna

Pokrzywdzoną jest 35-letnia obywatelka Mołdawii Swietłana I. Pod koniec maja 2017 r. przyjechała na Pomorze, gdzie miała dostać pracę przy zbiorze owoców. Kiedy się to nie udało, przyjęła ofertę poznanego w Gdyni taksówkarza, który zaproponował jej pokój w zamian za sprzątanie mieszkania.

Według prokuratury, na miejscu mężczyzna zamknął drzwi na klucz, który ukrył. Mołdawianka zaczęła sprzątanie. Mężczyzna zaproponował jej współżycie, na co się nie zgodziła. Wykorzystując przewagę fizyczną i stosując przemoc, Andrzej S. wielokrotnie zgwałcił kobietę. W nocy przyszedł do niego znajomy, Kamil G., i obaj, stosując przemoc, zgwałcili pokrzywdzoną. Nagrali to telefonem komórkowym. Po opuszczeniu mieszkania przez Kamila G. Andrzej S. ponownie dopuścił się gwałtu.

Z ustaleń śledztwa wynika, że ratując się przed przemocą, kobieta wyskoczyła przez okno z mieszkania na czwartym piętrze. Doznała przy tym licznych obrażeń, w tym obrzęku mózgu, pęknięć kości miednicy, złamania nogi i obrażeń wewnętrznych. Trafiła do gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Przez miesiąc była nieprzytomna. Gdy odzyskała świadomość, złożyła zeznania.

Historię Swietłany opisała w lipcu 2017 r. "Gazeta Wyborcza". Według tej relacji kobieta przyjechała do Polski, by zarobić na remont domu, w którym mieszka z trojgiem wychowywanych samotnie dzieci. Na propozycję gdyńskiego taksówkarza, oferującego pokój za sprzątanie, miała się zgodzić po tym, jak bezskutecznie szukała pracy, a noce spędzała w parku. Po tym reportażu Fundacja Gdańska zaczęła zbiórkę pieniędzy na leczenie Mołdawianki. Przez kilkadziesiąt godzin zebrano ponad 253 tys. zł. Kobieta przeszła w gdańskim szpitalu kilka operacji.

W maju 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Andrzeja S. na karę 8 lat więzienia, Kamilowi G. wymierzono karę 9 lat więzienia. Ponadto sąd orzekł wobec Kamila G. środki zabezpieczające w postaci terapii dla sprawców przestępstw związanych z zaburzeniami preferencji seksualnych oraz terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Apelację od wyroku sądu niższej instancji wnieśli obrońcy oskarżonych, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i prokurator. Andrzej S. i Kamil G. byli oskarżeni o zbiorowy wielokrotny gwałt na obywatelce Mołdawii, za co grozi nie mniej niż 3 lata więzienia. Jeden z mężczyzn został też oskarżony o uwięzienie kobiety, co jest zagrożone karą do 12 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP - Robert Pietrzak