Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Na fladze nie wolno również umieszczać żadnych napisów i rysunków. Zawsze szerokości obu pasów pasów – białego i czerwonego – musi być równa, na przykład na kokardach narodowych.

Hymn państwowy należy wykonywać poprawnie. Najczęściej popełniany błąd to "Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy". Wersja poprawna to: "Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy".

Podczas wykonywania hymnu narodowego, należy przyjąć godną postawę. Mężczyźni w ubraniach cywilnych powinni zdjąć nakrycia głowy.

Obchody 11 listopada 2019 w Warszawie

Główne obchody Święta Niepodległości 2019 w Warszawie rozpoczną się 11 listopada około godziny 12.00. W poprzednim roku z placu Piłsudskiego najpierw wyruszyła uroczysta defilada historyczna z udziałem pododdziałów Wojska Polskiego oraz grupa rekonstrukcji historycznych. Na pewno w tym roku również nie zabraknie jej w programie obchodów Święta Niepodległości 2019 w Warszawie. Defilada przyjmowana jest przez Prezydenta m. st. Warszawy na ostatnim punkcie jej trasy.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu tegorocznych obchodów znajdziesz tutaj.

RadioZET/Natalia Żyto/RadioZET.pl