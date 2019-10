Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Zwłoki leżały tuż za sklepem, osłonięte kępą zarośli. Do odkrycia doszło ok. 6 rano, przy ulicy Paryskiej. Mężczyzna, który zobaczył ciało, szedł do pracy.

Odnaleziony to mężczyzna średnim wieku. Nie miał przy sobie dokumentów. Ustalamy jego personalia oraz okoliczności tragedii Jarosław Gwóźdź, oficer prasowy KPP w Skarżysku-Kamiennej, dla Echodnia.eu

Służby zabezpieczyły zwłoki na czas sekcji.

Jak ustalił serwis, na ciele mężczyzny nie było widocznych obrażeń zewnętrznych.

RadioZET.pl/Echodnia.eu