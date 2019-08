Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Prokuratura zakończyła śledztwo tworząc akt oskarżenia w tej sprawie. Jak informował w środę rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz, skierowano go do sądu w Sandomierzu.

Do wypadku doszło w pierwszych godzinach 2019 roku przy ulicy Plażowej w Zawichoście. Mimo reanimacji 33-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Tego samego dnia zatrzymano dwie osoby, 57- i 18-latka, ojca i syna. Młodszy usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Zdaniem śledczych najechał na leżącego na jezdni mężczyznę.

Kacper C. usłyszał też zarzut nieudzielenia pomocy potrąconemu. Ten sam zarzut usłyszał pasażer, który przemieszał się z C. Młody kierowca nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Choć zaczął składać wyjaśnienia później zrezygnował z tej możliwości. Grozi mu 12 lat więzienia.

