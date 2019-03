Próbowali zakopać niebezpieczne odpady – aż 55 TON. Zostali zatrzymani

55 ton chemicznych odpadów składowanych nielegalnie na terenie jednej z kopalni w powiecie kieleckim zabezpieczyli w czwartek świętokrzyscy policjanci. W sprawie zatrzymano cztery osoby w wieku od 22 do 51 lat.

Do informacji, że na terenie województwa może dojść do próby nielegalnego rozładunku niebezpiecznych odpadów, dotarli policjanci na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

Ustalili, że dwie ciężarówki wjechały na teren jednej z kopalni w powiecie kieleckim. Gdy dotarli na miejsce, jedna z naczep była już rozładowana. Odpady miały być porzucone i zakopane w wyrobisku.

Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 55 ton niebezpiecznych substancji – prawdopodobnie chemicznych. Dzięki pomocy strażaków i inspektorów ochrony środowiska udało się nie dopuścić do skażenia gleby.

Odpady trafią teraz w specjalnie przeznaczone do tego miejsce. Śledczy ustalają ich pochodzenie.

W sprawie zatrzymane zostały cztery osoby – dwaj kierujący ciężarówkami w wieku 22 i 51 lat oraz 48-letni mężczyzna i 44-letnia kobieta.

Za tego typu przestępstwo grozi do pięciu lat więzienia.

