Akt wandalizmu miał miejsce na terenie Nadleśnictwa Starachowice (woj. świętokrzyskie). Na zdjęciach opublikowanych na Twitterowym koncie Lasów Państwowych widać pień ogromnego drzewa z powbijanymi w niego kilkudziesięcioma nakrętkami po butelkach z alkoholem (głównie butelkach z wódką). Nakrętki powbijane są niekiedy na wysokości kilku metrów:

"Nie wiemy, co autor tej instalacji miał na myśli, ale spodziewamy się, że nic mądrego. Tym bardziej, że drzewa nałogów nie miewają" - czytamy we wpisie. Nic dziwnego, że czyn ten wywołał spore oburzenie wśród internautów.

"Widać co alkohol robi z człowiekiem", "A szkło od tych nakrętek z pewnością wala się po całym lesie...", "Pewnie liczył dni kwarantanny" - to tylko niektóre z komentarzy zamieszczony w sieci w kontekście zdjęć ze świętokrzyskiego.

Ministerstwo Środowiska zapowiada większe kary za śmiecenie w lasach

Niestety, sytuacja ta nie jest wyjątkiem. Zarówno Lasy Państwowe, jak i Ministerstwo Środowiska regularnie informują zarówno o aktach wandalizmu w lasach, niszczeniu przyrody, jak zaśmiecaniu terenów leśnych (np. poprzez zostawianie worków ze śmieciami na środku lasu).

"Pod koniec lipca, resort środowiska zapowiedział "zwiększenie kar za śmiecenie w lasach oraz zwiększenie liczby fotopułapek. Lasy Państwowe wydają co roku na sprzątanie terenów leśnych ok. 20 milionów zł. Każdego roku wywożą ok. 115 tys. metrów sześciennych odpadów. Projekt ustawy zakłada 10-krotne zwiększenie grzywien. Po podwyżce będą wynosiły nawet 5 tys. zł. Oprócz tego, projekt zakłada, że sądy uzyskają możliwość zobowiązania wandali do sprzątania lasu" - przypomina Gazeta.pl.

RadioZET.pl/Twitter/Gazeta.pl