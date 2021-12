Zwłoki dwóch mężczyzn przy autostradzie A1 na Śląsku. O makabrycznym odkryciu poinformowały lokalne i ogólnopolskie media.

Serwis Tygodnika "Gwarek" podał, powołując się na informacje rzecznika tarnogórskiej policji podkom. Damiana Ciecierskiego, że zmarłymi są osoby, które były poszukiwane jako zaginione. - Jedna z nich mieszkała w okolicy, druga nie. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Sprawę przejęła prokuratura – powiedział serwisowi policjant.

Świętoszowice. Znaleźli zwłoki mężczyzn z ranami postrzałowymi

Poszukiwania zaginionych mężczyzn prowadzono w okolicy Świętoszowic od środy 15 grudnia. - Odnaleźli je (ciała, przyp.) policjanci, którzy prowadzili poszukiwania jednej z tych osób - przekazała Polsatnews.pl podinsp. Aleksandra Nowara, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policjantka dodała, że jeden z zaginionych nie dawał kontaktu od poniedziałku, lecz dopiero w środę rodzina zgłosiła ten fakt.

PAP poinformował, że tragicznie zmarli mieli 20 oraz 21 lat. Rodzina młodszego mężczyzny, pochodzącego z Gliwic, przed kilkoma dniami zgłosiła jego zaginięcie. Poszukujący go policjanci dotarli do domu jego kolegi – 21- letniego mieszkańca Tarnowskich Gór, którego rodzina poinformowała, że on również zniknął. - Zgromadzone informacje pozwoliły policjantom sprecyzować obszar poszukiwań i przypuszczać, że ich finał może być tragiczny. Pogranicze Gliwic i Tarnowskich Gór przeszukiwano już wczoraj z udziałem psa tropiącego, nie przyniosło to rezultatów – relacjonowała PAP podinspektor Nowara.

Policja nie wyklucza samobójstwa

Nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła pogłoskom, że podczas oględzin zwłok stwierdzono rany postrzałowe, a przy ciałach znaleziono broń. Przyczyny śmierci wskażą zarządzone przez prokuratora sekcje zwłok.- Bierzemy pod uwagę wszystkie scenariusze, również samobójstwo – dodała Aleksandra Nowara.

RadioZET.pl/Gwarek.com.pl/Polsatnews.pl/PAP - Anna Gumułka