Nauczycielka brutalnie zamordowana na oczach swojego dziecka. "Przez to zginął człowiek"

Do zabójstwa nauczycielki doszło 17 maja przed budynkiem prokuratury w Świnoujściu. Sprawca Mateusz N. kilkukrotnie ugodził nożem swoją byłą partnerkę. Tragedia wydarzyła się na oczach dziecka 44-latki. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu.

Zabójstwo w Świnoujściu. Mateusz N. był w posiadaniu nagrań byłej partnerki

Teraz na jaw wychodzą nowe informacje. "Głos Koszaliński" informuje, że nauczycielka nagrywała rozmowy telefoniczne. Część nagrań dotyczyła prywatnych spraw, jednak niektóre zawierały dane wrażliwe. Według portalu chodzi o rozmowy z pedagog szkolną czy nauczycielami, które dotyczyły uczniów. Przed zabójstwem w ich posiadanie miał wejść Mateusz N.

– Te nagrania są nielegalne. Przez te nagrania zginął człowiek. Ja nie będę niczego komentować – mówiła Marzena Gańcza, dyrektorka szkoły, cytowana przez "GK".

Prokuratura nie chce komentować sprawy. Nie odpowiedziała, czy prawdą jest, że przed śmiercią kobieta złożyła zawiadomienie o kradzieży nagrań. Śledczy wyjaśnią teraz, czy rozmowy te mogły w jakikolwiek sposób przyczynić się do tragedii.

Samo nagrywanie swoich rozmów nie jest zabronione - tłumaczył w rozmowie z "Głosem Koszalińskim" szczeciński adwokat Michał Lizak. – Ale ich rozpowszechnianie bez zgody osób uczestniczących w rozmowie już tak – dodał.

Mateuszowi N. za zabójstwo byłej partnerki grozi dożywocie.

