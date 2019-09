Wydobyto ciała nastolatków z samochodu, który przed godziną 19:00 wpadł do kanału Piastowskiego w Świnoujściu - podaje Radio Szczecin. To chłopiec i dziewczyna w wieku 15 lat. Do zdarzenia doszło na wysokości przeprawy promowej "Karsibór". Mimo reanimacji, nie udało się ich uratować.