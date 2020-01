Atak nożownika w Zakopanem. Wcześniej doszło do awantury

W sylwestra w Zakopanem doszło do ataku nożem. Podczas kłótni przed jednym ze sklepów mężczyzna został ugodzony w szyję. Napastnik został zatrzymany.

Sylwester w Zakopanem zgromadził niemal 67 tys. osób. To policyjne dane, z których wynika, że 28 tys. 700 osób witało Nowy Rok przy sylwestrowej estradzie na Równi Krupowej, gdzie odbył się Sylwester Marzeń z TVP i Radiem ZET, a wokół sektorów zgromadziło się dodatkowo 38 tys. osób.

Tej nocy zakopiańska policja interweniowała około 100 razy, z czego najpoważniejszy incydent dotyczył awantury z użyciem noża przy jednym ze sklepów na ulicy Podhalańskiej na osiedlu Pardałówka.

fot. PAP/Grzegorz Momot

- Wszystko wskazuje na to, że było to nieporozumienie pomiędzy dwiema osobami. Napastnik użył noża i początkowo rana wyglądała na bardzo poważną, bo zadaną w okolicy szyi. Po przewiezieniu rannego do szpitala okazało się, że życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo, ponieważ został raniony w tylną część szyi, czyli kark - powiedział rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

Policja ma nagranie z monitoringu z całego zajścia. Sprawca ataku został już zatrzymany.

RadioZET.pl/PAP/Policja