Auto zostanie zlicytowane prawdopodobnie w kwietniu lub maju przyszłego roku podczas balu charytatywnego organizowanego przez fundację Jaskólskiej "Nie wypada nie pomagać". "Są już zainteresowani, dlatego chcieliśmy je pokazać już dziś" – powiedziała.

Syrenka 105 została wyprodukowana w 1980 r. Samochodem wpierw zajęli się mechanicy z BB Oldtime Garage. "W pierwszym rzędzie +poprawiliśmy fabrykę+, jeśli chodzi o dopasowanie elementów i wykończenie. Teraz jest tak, jak powinno być, gdy auto opuszcza zakład, a nie tak, jak było w istocie. Silnik jest oryginalny. Ma 40 koni. Pojemność 842 cm sześc. Został całkowicie odnowiony. Rozkręciliśmy go do ostatniej śrubki i złożyliśmy z powrotem, używając oryginalnych, nieużywanych części zamiennych" – wyjaśnił Daniel Kasprzyk.

Więcej kłopotów sprawiła karoseria. "Początkowo wyglądała na fajną. Po zdjęciu lakieru nie wyglądało to już tak dobrze. Na prace blacharskie poświęciliśmy około 600 godzin. Cała renowacja zajęła dziewięciu osobom około tysiąca godzin" – dodał Kasprzyk. Jaskólska zaznaczyła, że kolory przypominają teraz polską flagę.

Pierwotnie biały samochód jest teraz biało-bordowy. "Bordowy lakier jest typowo metaliczny. Biały położyliśmy w normalny sposób, a później jeszcze lakier bezbarwny, w którym są drobinki szkła. Powodują, że pod słońcem się mieni" – poinformował Daniel Kasprzyk.

Syrenka trafi teraz do pracowni braci Collinsów, którzy zajmują się tuningiem aut. "Naszą rolą jest dołożyć do auta odrobinę osobowości, indywidualności, małego serduszka. Mamy na to już swój plan. Chcemy pokazać Toma Hanksa na przestrzeni lat, poczynając od VHS przez inne nośniki, na których teraz można obejrzeć jego filmy. To bardzo trudny projekt. Prace potrwają kilka miesięcy" – zapowiedział Rafał Collins.

Przygoda Hanksa z polską motoryzacją rozpoczęła się trzy lata temu. Aktor opublikował w internecie zdjęcie wykonane, gdy otwierał drzwi sfatygowanego fiata 126. "I'm so excited about my new car!! (Jestem taki podekscytowany moim nowym autem)" - podpisał je.

