Syreny alarmowe 10 kwietnia 2022. Dlaczego wyją syreny w Polsce?

10 kwietnia 2022 o godzinie 8:41 zawyją syreny alarmowe w Polsce. Ma to związek z 12. rocznicą katastrofy smoleńskiej. Część samorządów (m.in. Warszawa, Katowice, Sopot, Poznań, Łódź czy Gdańsk) odmawia i zapewnia, że w obliczu wojny w Ukrainie i z troski o przebywających w Polsce uchodźców nie zamierza przykładać ręki do uruchamiana syren.

Syreny alarmowe w Polsce – dlaczego wyją 10 kwietnia 2022?

10 kwietnia zawyją syreny alarmowe w Polsce. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zapowiedział, że syreny zawyją w niedzielę w celu upamiętnienia ofiar smoleńskich.

Syreny będzie słychać o godz. 8:41. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że w ten sposób zostanie oddany „hołd osobom, które 12 lat temu chcąc upamiętnić poległych w Katyniu, sami zapłacili najwyższą cenę”.

Alert RCB 10 kwietnia

"Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny alarmowe należą do systemu wykrywania i alarmowania" - czytamy na stronie ministerstwa.

"10 kwietnia br. o godz. 8:41, zgodnie z przepisami zostanie uruchomiony ciągły dźwięk syren. Mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności. Informacja o uruchomieniu syren została przekazana mieszkańcom z 24-godzinnym wyprzedzeniem, również za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO)" - przekazano.

"Do osób posiadających ukraińskie karty SIM logujących się do polskich sieci komórkowych przesłany zostanie Alert RCB z informacją o uruchomieniu jutro syren w hołdzie Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej. SMS zostanie wysłany w języku ukraińskim" - informuje MSWiA.

Syreny w Polsce - samorządy odmawiają

Po ogłoszeniu decyzji rządu pojawiło się mnóstwo negatywnych reakcji. Przedstawiciele władz miejskich z różnych regionów Polski wydali komunikaty informujące, że na ich terenie syren nie usłyszymy. Jako powód podawana jest troska o obywateli Ukrainy, u których ten charakterystyczny dźwięk może spotęgować traumę wojenną. Joachim Brudziński stwierdził, że "syreny włączane są też zawsze w rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego i Powstania w Getcie. To faryzejskie oburzenie niektórych użytkowników Twittera nie ma nic wspólnego z troską o ukraińskich uchodźców, tylko jest próbą dezawuowania uroczystości upamiętniających ofiary katastrofy".

Rocznica smoleńska

W niedzielę 10 kwietnia 2022 przypada dwunasta rocznica katastrofy smoleńskiej. Na początku miesiąca Jarosław Kaczyński podkreślał, że nie ma wątpliwości, że w Smoleńsku był zamach. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie potrafił powiedzieć, kiedy takie zarzuty można byłoby postawić w trybie procesowym. - My w tej chwili już naprawdę bardzo dużo wiemy, co się naprawdę stało na lotnisku smoleńskim. Nie mamy żadnej wątpliwości, że to był zamach, natomiast jesteśmy w sensie procesowym w trochę trudniejszej sytuacji - ocenił.

RadioZET.pl