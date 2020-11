Pożar szpitala przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. Rzeczniczka lecznicy Bogna Bartkiewicz przekazała, że do pożaru doszło „w wyniku zaprószenia ognia przez palącego papierosa pacjenta”. On sam zginął w pożarze, do którego doprowadził.

W tej samej sali przebywał inny pacjent, ze schorzeniem kardiologicznym. Niestety, jego życia również nie udało się uratować.

Pożar szpitala w Szczecinie. Zmarł drugi pacjent

- Pacjentowi przebywającemu w tej samej sali udzielono pomocy kardiologicznej, jego stał ustabilizował się. Niestety po kilku godzinach zmarł. To mężczyzna w bardzo podeszłym wieku, który od początku hospitalizacji był w stanie ciężkim – wyjaśniła rzeczniczka szpitala w rozmowie z "Głosem Szczecińskim".

Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w szpitalu na Pomorzanach przed godz. 6 rano. Udało się sprawnie ewakuować 22 osoby.

RadioZET.pl/Głos Szczeciński