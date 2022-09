Miasto mówi "nie" podręcznikowi Roszkowskiego. "Zakupów nie będzie"

Szczecin mówi "nie" podręcznikowi do Historii i Teraźniejszości profesora Wojciecha Roszkowskiego. Jak ustalił reporter Radia ZET Miłosz Gocłowski, miasto odmówiło zakupu książek do wszystkich miejskich i szkolnych bibliotek. Do takich zakupów przekonywał jeden z działaczy Solidarnej Polski.