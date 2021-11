Nie żyje 13-latka, który skoczyła z dużej wysokości w Centrum Handlowym Galaxy w Szczecinie. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że było to samobójstwo.

Śmierć 13-latki w szczecińskim Galaxy to kolejny dramat, jaki rozegrał się na terenie galerii handlowej. We wtorek na radiozet.pl informowaliśmy o śmiertelnym wypadku w Złotych Tarasach w Warszawie. Było to drugie takie zdarzenie w ostatnich dniach.

Szczecin. 13-latka zginęła w Centrum Handlowym Galaxy

Do tragedii w Centrum Handlowym Galaxy w Szczecinie doszło 2 listopada po godzinie 15. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", 13-latka spadła z dużej wysokości na chodnik w pobliżu galerii. Nastolatka zginęła na miejscu.

Z relacji świadka tragedii wynika, że 13-letnia dziewczynka "skoczyła z łącznika pomiędzy nową częścią galerii a odkrytym parkingiem na ostatniej kondygnacji". Według policji było to samobójstwo. Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza