30-latek zakażony mięsożerną bakterią. Część mięśni uda dosłownie "pożarta"

Do szpitala w Szczecinie trafił pacjent, u którego doszło do zakażenia tzw. mięsożerną bakterią (Vibrio vulnificus). To niezwykle rzadki przypadek w Polsce. Mężczyzna trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Według lekarzy, część mięśni uda mężczyzny była "pożarta" przez bakterię.