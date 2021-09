Wdarł się do kościoła, złamał krzyż i pobił księdza. Duchowny ma pękniętą szczękę

43-latek wszedł do kościoła w Szczecinie i zniszczył wiszący w przedsionku krzyż. Kiedy ksiądz próbował interweniować, został pobity, ma pękniętą żuchwę. Mężczyznę zatrzymała już policja. Grozi mu nawet 5 lat więzienia.

Mieszkaniec Szczecina w środę rano próbował wedrzeć się do kościoła pw. św. Józefa na Pomorzanach. Kiedy nie udało mu się to, złość wyładował w przedsionku kaplicy. Zniszczył zabytkowy 1,5-metrowy krzyż, elektryczną kadzielnicę i kropielnicę.

– Po godz. 10:00 na teren kościoła wszedł mężczyzna. Zniszczył przedmiot czci religijnej i uderzył interweniującego księdza. Mężczyzna został zatrzymany na miejscu – mówiła Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, cytowana przez portal wszczecinie.pl.

Mężczyzna jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty - obrazy uczuć religijnych i spowodowania uszczerbku na zdrowiu - informuje Radio ZET. Grozi mu nawet 5 lat więzienia. Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie poinformowała TVN24, że zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze w sprawie zdemolowania kościoła oraz pobicia księdza. "Postępowanie wszczęto z artykułu 196 kodeksu karnego, który mówi o obrazie uczuć religijnych przez znieważenie przedmiotów i miejsca" - czytamy.

Szczecin. Wdarł się do kościoła, zniszczył krzyż i zaatakował księdza

Ks. Dariusz Olszak z parafii pw. św. Józefa relacjonował w rozmowie z Radiem Szczecin, że zachowanie mężczyzny było "co najmniej dziwne". - Podrygiwał, wskakiwał, pluł na ścianę, próbował wejść do środka, a kiedy nie mógł otworzyć drzwi szklanych, stał stary drewniany, zabytkowy krzyż z metalową pasyjką Pana Jezusa, wskoczył na to, połamał i wyszedł z kościoła - mówił.

Zawrócił, gdy zobaczył idącego w jego stronę księdza. - Wrócił, wdał się z nim w dyskusję. W pewnym momencie z prawej pięści przywalił w lewą część twarzy, w policzek księdzu Marcinowi. Przyjechała policja, złapali gościa. Okazało się, że ks. Marcin miał wybity ząb. Na chirurgii szczękowej okazało się, że ma pękniętą żuchwę, krwiaka i jest potrzebna operacja - dodał.

Ranny ksiądz trafił do szpitala, jest obolały, ale czuje się dobrze. Jego operację zaplanowano na czwartek. Napastnik został zatrzymany przez policję. Był pijany, a śledczy dobrze go znają, już wcześniej był karany za kradzieże i pobicia.

RadioZET.pl/Radio Szczecin/TVN24/wszczecinie.pl/Radio ZET