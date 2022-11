Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek po południu na osiedlu przy ul. Wilczej w Szczecinie. Jak informował lokalny portal 24kurier.pl, kobieta wypadła z okna na 10. piętrze jednego z bloków.

- To niestety prawda. Wezwanie do tego zdarzenia otrzymaliśmy po godz. 14. Ok. 30-letnia kobieta poniosła śmierć - potwierdziła portalowi Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Szczecin. Kobieta spadła z 10. piętra. Sąsiedzi nagrali dramatyczne sceny

W mediach społecznościowych krąży filmik, nagrany najprawdopodobniej przez sąsiadów z innego bloku, z którego wynika, że kobieta przed upadkiem próbowała się ratować. W komentarzach pojawia się sporo wątpliwości odnośnie tej sytuacji.

Nagranie jest jednak zbyt drastyczne, dlatego nie publikujemy go w całości w artykule. Widać na nim, jak kobieta trzyma się zewnętrznej strony parapetu. W pewnym momencie ktoś z mieszkania próbuje jej pomóc, ale niestety, nie udaje mu się wciągnąć jej z powrotem przez okno i dochodzi do tragedii.

Według nieoficjalnych ustaleń, do których dotarł polsatnews.pl, to mogło być samobójstwo. Policja nie komentuje jednak tych doniesień ani w ogóle okoliczności tego zdarzenia.

Myśli samobójcze – gdzie szukać wsparcia?

22 594 91 00 - antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji (czynny w każdą środę - czwartek od 17.00 do 19.00);

116 123 - telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00);

116 111 - telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (czynny 7 dni w tygodniu, 24h na dobę).

RadioZET.pl/24kurier.pl/polsatnews.pl