Kobieta zaginęła w jeziorze. Odnalazła się ponad 60 km dalej w galerii handlowej

Zaskakujące zakończenie poszukiwań kobiety, która zaginęła we wtorek nad jeziorem Ińsko (woj. zachodniopomorskie). Dzień później została odnaleziona na terenie jednego z centrów handlowych w Szczecinie. Nie miała butów i była niekompletnie ubrana.

Rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie podkom. Irena Kornicz przekazała PAP: - Wyjaśniamy teraz okoliczności tego zdarzenia i ustalamy, w jaki sposób kobieta znalazła się w Szczecinie i co się z nią w międzyczasie działo. Pani jest cała i zdrowa.

Jak dodała, "według ustaleń, jeden z klientów robiących zakupy zwrócił uwagę na kobietę, która była niekompletnie ubrana, była bez butów, i rozpoznał w niej tę panią, której poszukiwaliśmy". - Wezwany na miejsce patrol to potwierdził - opowiedziała podkom. Kornicz.

Zaginęła w jeziorze, odnalazła się w galerii

We wtorek około godz. 22 członek rodziny poinformował policję, że kobieta weszła do jeziora w Ińsku i z niego nie wyszła. Od tego momentu trwały jej poszukiwania zarówno w jeziorze, jak i na brzegu. Poszukiwana to 57-letnia mieszkanka Ińska.

RadioZET.pl/PAP - Małgorzata Miszczuk