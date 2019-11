Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 7:30. Do restauracji Steak House Evil przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie włamał się mężczyzna. Tamtejsza policja jest w posiadaniu nagrania z kamery, która zarejestrowała działania włamywacza. Ponoć widać na nim, jak przez 10 minut próbuje sforsować okno, po czym, gdy już mu się to udaje, zabiera z lokalu m.in. kasetkę z gotówką i puszkę z datkami dla chorego dziecka.

Włamał się do restauracji, ukradł datki dla chorego dziecka

O całej sytuacji restauracja napisała na swoim profilu na Facebooku, przyznając, że skala strat materialnych jest na tę chwilę trudna do oszacowania. „Wiele spraw można zrozumieć ale okradanie chorego dziecka? Jest to poniżej ludzkiej godności ...przykro nam i jako restauracja i Marka Evil, postaramy się zwrócić zagrabione przez tego osobnika pieniądze” – czytamy:

Kierownictwo knajpy podkreśla, że publikując zdjęcia, nie może – z przyczyn prawnych – pokazać twarzy sprawcy. „Jak ktoś poznaje osobnika po sylwetce lub ubiorze prosimy dzwonić na policję. Szukamy też świadków którzy mogli by widzieć tego g....jak idzie z kasetą pod pachą lub jak się kręci pod lokalem. Pomóżcie znaleźć tego typa. W najbliższym czasie będziemy Was informowali o postępie w sprawie” – napisano.

RadioZET.pl/szczecin.wyborcza.pl/Facebook