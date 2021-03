Zderzenie dwóch autobusów w Szczecinie. 23 osoby są ranne

Zderzenie dwóch autobusów w Szczecinie. Jak przekazał reporter Radia ZET Miłosz Gocłowski, do zdarzenia doszło tuż przed godz. 8 w Szczecinie. Autobus PKS wjechał w tył drugiego autobusu.

Kierowca pojazdu, który uderzył w będący przed nim autobus, jest w stanie ciężkim. Powodem wypadku mogły być warunki na drodze. Pasażerowie autobusów byli na bieżąco opatrywani i transportowani do szpitali.

Wypadek w Szczecinie. Zderzyły się dwa autobusy, ucierpiały 23 osoby

Kierowca PKS był zakleszczony w pojeździe, a strażacy musieli używać narzędzi do wycinania drzwi, by wyjąć go z kabiny. Na miejscu wciąż pracuje policja, która kieruje ruchem w stronę Trasy Zamkowej. Korki na wjeździe do miasta są jednak nie do uniknięcia.

Większość poszkodowanych doznała niegroźnych ran: zwichnięć, otarć i potłuczeń. Pomocy poszkodowanym udzielało 11 zespołów ratownictwa medycznego. Autobusami podróżowały 42 osoby.

fot. PAP/Marcin Bielecki

RadioZET.pl/Miłosz Gocłowski/PAP