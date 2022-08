Podczas zwiedzania skalnego labiryntu na Szczelińcu w Górach Stołowych doszło do groźnego wypadku. 12-letnia dziewczynka wpadła do głębokiej na 9 metrów szczeliny. Dziecko uratował ojciec z pomocą innych turystów, na miejsce dotarły także służby ratunkowe.

Do groźnego wypadku doszło we wtorek w masywie Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych. Podczas zwiedzania skalnego labiryntu do rozpadliny o głębokości 9 metrów wpadła 12-latka.

Groźny wypadek w górach. 12-latka wpadła do 9-metrowej szczeliny

"Została wydobyta przez ojca i przygodne osoby przed przybyciem pierwszych ratowników" - poinformowała na Facebooku Grupa Sudecka GOPR. Dodano, że przytomną dziewczynkę z opatrzonymi urazami przekazano zespołowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Organizacja opublikowała również w mediach społecznościowych zdjęcia z miejsca zdarzenia i akcji ratunkowej.

"Apelujemy, by w terenach trudnych i mocno eksponowanych zachowywać szczególną ostrożność. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich znaków i poruszać się wyłącznie wytyczonymi szlakami" - czytamy w poście.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Facebook