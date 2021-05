Proszę popatrzeć, ile miesięcy trwają już szczepienia. Jeżeli nie zwiększymy tempa, to zacznie się tak zwana huśtawka. To znaczy - lockdown, poluzowanie, lockdown, poluzowanie i tak dalej. A my przecież musimy przerwać tę huśtawkę, bo przed nami są wakacje, a co najważniejsze nowy rok szkolny i jeżeli będzie dalej tak wolno postępować szczepienie, mimo optymizmu wielu osób ja nie mam takiego optymizmu, to ta jesień może być znowu kłopotliwa dla nas