Szczepienia na majówkę trwały od 1 do 3 maja. W ciągu trzech dni w 16 mobilnych punktach na terenie całej Polski (po jednym na województwo) zaszczepiono ponad 56 tys. osób. Do punktów mogły zgłaszać się osoby, które nie przyjęły jeszcze żadnej szczepionki, ale miały wystawione e-skierowanie. Takim osobom podawano jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson.

Wśród zaszczepionych są zarówno takie osoby, które wcześniej nie zapisywały się na szczepienie, jak i takie, które przed weekendem majowym zdążyły się zarejestrować i miały już wyznaczone terminy. Teraz, skoro poddały się wakcynacji szybciej niż wynikało to z przypisanych im terminów, muszą te uprzednio umówione wizyty anulować.

"Zaszczep się w majówkę". Co z anulowaniem wizyt? Niedzielski: problem jest znany

I tutaj pojawił się problem, bo - jak donoszą media - takie osoby nie miały możliwości anulowania wizyty ani przez Internetowe Konto Pacjenta, ani przez infolinię 989. O tę sprawę zapytano podczas wtorkowej konferencji prasowej ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Problem jest nam znany i będziemy prawdopodobnie ręcznie usuwali te terminy Adam Niedzielski

Rzecznik Ministerstwo Zdrowia Wojciech Andrusiewicz dodał, że nad anulowaniem wszystkich wizyt osób, które się już zaszczepiły, pracuje Centrum e-Zdrowia.

Niedzielski odniósł się również do zarzutu, że przez majówkową akcję szczepień do niektórych punktów nie dojechały szczepionki, które miały zostać podane w kolejnych dniach. - Jeżeli chodzi o kwestię szczepienia i dawek przeznaczonych na szczepienia majówkowe, to była to według mojej wiedzy odrębna pula – poinformował szef resortu zdrowia.

Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce. Ponad 3,1 mln osób w pełni zaszczepionych

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w Polsce od końca grudnia 2020 roku. Jak wynika z informacji, zamieszonej we wtorek na rządowej stronie poświęconej szczepieniom, przez ponad cztery miesiące wykonano już ponad 12 mln szczepień.

Pierwszą dawkę otrzymało już ponad 9 mln osób, natomiast w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami szczepionek firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson, jest ponad 3,1 mln osób.

RadioZET.pl/PAP/Gazeta.pl