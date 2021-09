Szczepienia przeciw COVID-19 będą płatne? Komentarz ministra zdrowia

Szczepienia przeciw Covid-19 mogą być płatne jeszcze w tym roku. Zapowiadali to w ostatnich dniach przedstawiciele rządu, m.in. rzecznik Piotr Müller. Czy oznacza to, że Polacy będą płacili za zastrzyk z własnej kieszeni? Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w Radiu ZET, że nawet koniec darmowych szczepień wcale nie oznacza, że będą w 100 proc. płatne.

- Wszystkie szczepienia w Polsce są objęte systemem refundacyjnym. Przewiduje on, że pewne grupy mogą skorzystać z całkowitego pokrycia kosztów za przyjęcie szczepienia. Chodzi tutaj głównie o seniorów, którzy szczepienie na grypę mają zupełnie za darmo. Płaci za nie państwo - mówił Niedzielski.

Szczepienia przeciwko Covid-19 będą płatne? Minister zdrowia odpowiada

Minister dodał, że "szczepienie przeciwko Covid-19, wcześniej czy później, wejdzie do systemu refundacyjnego". - Nie oznacza to, że będzie w 100 proc. płatne. Musimy określić, w jakich grupach to szczepienie będzie miało sens i powinno być bardziej promowane. Ryzyko ciężkiego przejścia zakażenia występuje u seniorów - podkreślił Niedzielski.

Dopytywany przez Joannę Komolkę, czy w tym roku również może być utrudniona dostępność szczepionek na grypę, odpowiedział: “W tym roku zamówiliśmy trzy razy więcej tych szczepionek. Te liczby powinny zaspokoić wszystkich. W zeszłym roku problem polegał na tym, że producenci [dostarczający szczepionki na grypę - red.] kalkulują ryzyko niskiej sprzedaży. U nas, przed pandemią koronawirusa, zainteresowanie szczepieniami na grypę było najniższe w Europie. Część szczepień znajdzie się w rezerwach”.

