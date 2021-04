Szczepienia przeciw COVID-19 bez zapisów w majówkę. Jest jeden warunek

"Zaszczep się w majówkę" to nazwa akcji skierowanej do Polaków. Od 1 do 3 maja wszyscy zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19 będą mogli przyjąć szczepionkę w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się. Otrzymają jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. - Wrzucamy wyższy bieg w programie szczepień. Będziemy wraz z naszymi specjalnymi zespołami ruszali w Polskę - zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.