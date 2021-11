Szczepienia przeciw COVID-19 przeszło w pełnym stopniu (dwie dawki preparatów Pfizer, Moderna, AstraZeneca lub jedna dawka J&J) w Polsce blisko 20 milionów osób. Eksperci dowodzą, że dzięki temu sytuacja epidemiczna jest lepsza niż przed rokiem. Niestety, czwarta fala rozpędza się z tygodnia na tydzień – tuż przez Wszystkimi Świętymi notowaliśmy blisko 10 tys. nowych zakażeń dziennie.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia, od 3 listopada ruszyły skierowania dla wszystkich dorosłych osób w Polsce na szczepienia przeciw COVID-19 dawką przypominającą.

Szczepienia przeciw COVID-19. Skierowania dla wszystkich dorosłych

Warunek, by je dostać, jest jeden – że od przyjęcia pełnego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Dopiero wówczas e-skierowanie będzie wystawione automatycznie przez system. We wtorek 3 listopada otrzymają je wszyscy dorośli w Polsce, którzy zakończyli pełne szczepienie do 3 maja tego roku.

Od połowy września na szczepienie przypominające mogły umawiać się tylko osoby powyżej 50 lat oraz personel medyczny mający kontakt z pacjentem. Niezależnie od tego, jaką szczepionką się szczepiliśmy, MZ poinformowało, że chętni otrzymają dawkę przypominającą preparatu Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna).

Chętni mogą umawiać się na dawkę przypominającą poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl lub wykorzystując aplikację mojeIKP. Mogą również zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989 lub wysłać SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie.

RadioZET.pl/PAP - Klaudia Torchała