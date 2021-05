Szczepienia przeciw COVID-19. Ruszają zapisy dla najmłodszych roczników

Na szczepienie przeciw COVID-19 od dziś mogą się zarejestrować wszystkie osoby pełnoletnie, które zgłosiły taką wolę, wypełniając formularz. Osoby, które tego nie zrobiły, dołączają do rejestracji zgodnie z harmonogramem. We wtorek przyszła kolej roczników 1988-1989.

Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla wszystkich osób pełnoletnich ruszyły we wtorek. Do 4 maja trwała rejestracja osób w wieku 34 lat i starszych, czyli urodzonych w 1987 roku i wcześniej. We wtorek dołączyły kolejne dwa roczniki - 1988-1989.

Szczepienia przeciw COVID-19 dla pełnoletnich, którzy wypełnili formularz. Ruszyła rejestracja

E-skierowania na szczepienia wystawiane są w systemie automatycznie, zgodnie z harmonogramem. Od wtorku takie skierowanie wystawione mają wszystkie osoby w wieku 32 lat i starsze, jak również wszystkie osoby pełnoletnie, które między styczniem a marcem wypełniły na stronie pacjent.gov.pl. internetowy formularz dotyczący chęci zaszczepienia.

Zarejestrować można się na kilka sposobów: przez system e-Rejestracji i Internetowe Konto Pacjenta, infolinię 989, SMS-em na numer 880-333-333 lub w punkcie szczepień. Zapisy rozpoczynają się od północy na stronie pacjent.gov.pl lub od godz. 6.00 rano za pośrednictwem infolinii 989.

5 maja będą mogły zapisać się roczniki 1990-1991, 6 maja - roczniki 1992-1993; 7 maja – roczniki 1994-1996, 8 maja – roczniki 1997-1999, 9 maja – roczniki 2000-2003. Oznacza to, że od 9 maja e-skierowanie będzie miał już wystawione każdy pełnoletni Polak.

RadioZET.pl/PAP