Szef CBA Andrzej Stróżny rozesłał do wszystkich delegatur biura pismo, wzywające funkcjonariuszy do postawy proszczepiennej. Informuje w nim, że brak zaświadczeń o szczepieniach może być podstawą do obniżenia oceny okresowej agentów - dowiedział się dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski.