Główny doradca premiera profesor Andrzej Horban nie wyklucza wprowadzenia w Polsce obowiązku szczepienia przeciw Covid-19. "Być może trzeba będzie wprowadzić obowiązek, jeżeli inne metody zawiodą" – powiedział w piątek w TVN24. Dodał, że ten temat nie pojawił się jeszcze na posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze. Prof. Horban odniósł się do powrotu dzieci do szkół i planu na szczepienie młodzieży w wieku 12-18 lat.

Szczepienia przeciw Covid-19 będą obowiązkowe? Sytuacja jest wnikliwie analizowana przez ekspertów. W Polsce poprawia się sytuacja epidemiczna, również w szpitalach, przez które przetoczyła się już trzecia fala zakażonych koronawirusem, którzy ciężko zachorowali na Covid-19.

Szczepienia są dobrowolne, ale rząd, instytucje państwowe i medycy czynią wszystko, by jak największy odsetek populacji zaszczepił się przeciw Covid-19. Szybkie nabranie tzw. odporności zbiorowej nie jest przesądzone, jeśli ten proces spowolni.

Szczepienia przeciw Covid-19 będą obowiązkowe? Doradca premiera: Jeżeli inne metody zawiodą

W takim wariancie może wrócić temat obowiązku szczepienia. "Jeżeli inne metody zawiodą, to oczywiście tak. To w zasadzie nie jest takie proste przełożenie obowiązkowe-nieobowiązkowe. Obowiązkowo oznacza to, że koszty szczepień pokrywa państwo i uruchamia takie, czy nie inne środki nacisku, jeśli obywatel się nie zaszczepi. Pierwszą część tego warunku mamy już spełnioną, ponieważ koszty szczepienia są pokryte przez państwo, przez nas, podatników" – wyjaśnił prof. Andrzej Horban.

Dodał, że temat obowiązkowych szczepień przeciw Covid-19 jeszcze nie pojawił się na posiedzeniach Rady Medycznej. "Ten temat na razie się rozwija" - powiedział. Zauważył też, że "trudno zmuszać ludzi do szczepień, jeżeli są kłopoty z dostawami szczepionek". Przyznał jednak, że możemy spodziewać się czwartej fali zakażeń bliżej jesieni, a jej skala zależy od naszej odpowiedzialności. "Kwestią, żeby uniknąć czwartej fali, która pewnie pokaże się lub przynajmniej będzie usiłowała się pokazać na jesieni, jest kwestia szczepień. Jeśli będziemy mieli zaszczepione społeczeństwo, to ta czwarta fala będzie miało zauważalna, jeżeli w ogóle" - stwierdził.

Powrót do szkół po "nacisku rodziców i dzieci". Co ze szczepieniami młodzieży?

Prof. Horban pytany był również, czy obawia się powrotu dzieci do szkół. Przyznał, że był "silny nacisk rodziców i dzieci". Zwrócił uwagę na to, że duża część krajów utrzymywała działanie szkół albo stacjonarnie, albo hybrydowe, podczas gdy w Polsce dzieci uczyły się zdalnie.

W kwestii możliwego uruchomienia szczepień dla dzieci powyżej 12. roku życia powiedział: "Tak, jak najbardziej", ale podkreślił, że muszą być wyniki badań klinicznych dotyczące tej grupy, które będą wskazywać, że jest to bezpieczne.

RadioZET.pl/TVN24.pl