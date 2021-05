Ministerstwo Zdrowia przygotowało kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 dla 16- i 17-latków. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rząd zmienia harmonogram szczepień, dopuszczając do nich dwa roczniki niepełnoletniej młodzieży.

Zarówno 16-latkowie jak i 17-latkowie będą szczepieni preparatem firm Pfizer i BioNtech, który jako jedyny – zgodnie z ulotką producenta – może być stosowany w przypadku niepełnoletnich.

MZ udostępnia kwestionariusz na szczepienia 16- i 17-latków

MZ przypomniało na Twitterze, że już w niedzielę 16-latkowie i 17-latkowie mogą wspólnie z rodzicami wypełnić kwestionariusz w tej sprawie. Załączono go do wpisu na oficjalnym koncie MZ. Jest on dostępny także na rządowej stronie gov.pl.

"Dziś udostępniamy kwestionariusz dla 16 i 17-latków, a od jutra będzie można zarejestrować się na szczepienie" - napisał z kolei w kolejnym wpisie na Twitterze minister zdrowia. Przypominamy o kluczowym warunku - by nastolatkowie mogli się zaszczepić niezbędna będzie zgoda rodzica lub innego opiekuna prawnego.

Jeśli ktoś nie będzie miał wydrukowanego formularza ze sobą, może wypełnić go w punkcie szczepień, ale wówczas osoba niepełnoletnia musi pofatygować się na szczepienie z opiekunem prawnym. E-skierowanie otrzymują osoby niepełnoletnie, które ukończą 16 lat w 2021 roku i starsze. Jak zapowiedział resort zdrowia e-skierowania są wystawiane po fakcie ukończenia 16 lat, w odstępach tygodniowych. Na szczepienie można rejestrować się telefonicznie pod numerem całodobowej infolinii 989, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333, poprzez system e-Rejestracji, Internetowe Konto Pacjenta lub w punkcie szczepień.

RadioZET.pl/PAP