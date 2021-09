Chcą obowiązku szczepień przeciw Covid-19 w tej grupie. "Nadal liczymy"

Szczepienia przeciw Covid-19 powinny być obowiązkowe w grupie studentów kierunków medycznych – ocenia w rozmowie z Radiem ZET rektor UJ. Zaznacza jednak, że w obecnym stanie prawnym taki wymóg nie mógłby zaistnieć.

– Nie mamy do tego prawa w świetle przepisów obowiązujących w Polsce – mówi prof. Popiel. – Nadal liczymy, że pojawi się jakieś rozporządzenie, które nakładałoby obowiązek szczepienia przynajmniej studentów kierunków lekarskich, medycznych. Oni mają praktyki w klinikach. Taki student, który przychodzi do kliniki na zajęcia praktyczne, powinien być zaszczepiony – podkreśla w rozmowie z Radiem ZET rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obowiązkowe szczepienia przeciw Covid-19 dla studentów? "Liczymy na rozporządzenie"

– Dla mnie jest to niezrozumiałe z punktu widzenia polityki państwa – tak mówi o braku możliwości wymogu szczepień rektor UJ. – W sierpniu byłem we Włoszech, tam w ogóle nie było dyskusji: wchodząc do restauracji, muzeum, ośrodka kultury trzeba było pokazać paszport covidowy. U nas takiego obowiązku nie mają nawet studenci medycyny – zaznacza prof. Jacek Popiel.

1 października na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpocznie się rok akademicki dla 35 tysięcy studentów. Będą uczyli się stacjonarnie. Uczelnia zapytała ich w dobrowolnej, anonimowej ankiecie, kto się zaszczepił, jednak odpowiedział jedynie co czwarty student.

RadioZET.pl/oprac. BCh