Szczepienia przeciw Covid-19. Ważne zmiany od 1 lipca

Zainteresowanie szczepieniami przeciw Covid-19 spada w Polsce, co skłania rządzących do wdrażania kolejnych zachęt i udogodnień. Jednym z nich jest możliwość przyjęcia drugiej dawki preparatu (Pfizer, Moderna lub AstraZeneca) w dowolnym punkcie dysponującym szczepionkami.

Do tej pory było to możliwe jedynie w punkcie, w którym przyjęliśmy pierwszą dawkę. - Osoby po pierwszej dawce mogą zgłaszać się do najbliższych punktów. Jeśli nie ma anulowanego terminu, to możemy to zrobić już na miejscu. Przyjmiemy osoby "z ulicy" – powiedział reporterowi Radia ZET Jacek Hymczak ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Lecznica ma pokaźny zapas szczepionek, które – dosłownie – czekają na chętnych Polaków.

Szczepienia przeciw Covid-19, zmiany od 1 lipca. Druga dawka w dowolnym punkcie

Spadek zainteresowania szczepieniami w Małopolsce przekłada się na zamknięcie jednego z dwóch działających punktów w krakowskim szpitalu. Będzie on działał tylko do 10 lipca.

Udogodnienie z przyjęciem drugiej dawki w dowolnym punkcie ma również związek z mobilnością Polaków w okresie wakacji. "Myślę, że to będzie istotne zwłaszcza w okresie wakacyjnym, od 1 lipca takiego problemu już nie będzie. Każdy, kto zaszczepił się pierwszą dawką, będzie mógł znaleźć sobie termin w dowolnym, innym punkcie i tam zaszczepić się drugą dawką" – wyjaśniał na konferencji prasowej Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik ds. Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.

Od 15 czerwca wojewodowie są zobowiązani, by zadbać o zapewnienie mobilnego punktu szczepień również podczas wszystkich imprez o charakterze masowym. 30 czerwca 2021 roku resort zdrowia informował o 104 przypadkach nowych zakażeń koronawirusem i 16 zgonach wskutek ciężkiego zachorowania na Covid-19.

RadioZET.pl/Przemek Taranek