Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w naszym kraju od końca grudnia ubiegłego roku - jak dotąd wykonano ponad 14,2 mln szczepień, z czego prawie 10,4 mln pierwszą dawką – wynika z rządowych danych. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest już ponad 3,8 mln osób.

Polacy nie chcą się szczepić? Aż jedna trzecia badanych nie zamierza

Nie wszystkie dane wyglądają jednak optymistycznie. Według sondażu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat na zlecenie Wirtualnej Polski aż 33,6 proc. ankietowanych nie zamierza poddać się szczepieniom. Z kolei eksperci biją też na alarm w sprawie najstarszych Polaków. Ze statystyk - o których pisaliśmy w tym tygodniu - wynika, że wciąż niezaszczepionych jest ponad 40 proc. seniorów powyżej 80. roku życia.

Rząd musiał więc zareagować. Jak zapowiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef Kancelarii Premiera oraz pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk, wkrótce ma ruszyć kampania zachęcająca i profrekwencyjna.

Minister przywołał badania, z których wynika, że odsetek osób, które chcą się zaszczepić to 60-70 proc. - Rzeczywistość oczywiście weryfikuje tego rodzaju deklaracje i dlatego przed nami wszystkimi stoi największe wyzwania, jakim jest przekonanie wszystkich do szczepień, bo to jest jedyna droga, żeby skończyć z pandemią, powrócić do normalności - podkreślił.

RadioZET: w poniedziałek rusza kampania profrekwencyjna

Jak dowiedziało się Radio ZET, przedsięwzięcie ma ruszyć w poniedziałek 17 maja. Kampania będzie prowadzona zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych. Wezmą w niej udział przede wszystkim sportowcy, ale też youtuberzy. Ambasadorzy są już zakontraktowani, wszystko jest gotowe i trwają ostatnie szlify.

Kampania w założeniu ma być skierowana przede wszystkim do młodszej części społeczeństwa. Przypomnijmy również, że poniedziałek ma rozpocząć się rejestracja na szczepienia dla 16- i 17-latków. Taką deklarację złożył w środę szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że najpóźniej do piątku zostaną przedstawione szczegóły tego planu.

Natomiast szczepienia młodszych nastolatków w wieku od 12 do 15 lat będą możliwe dopiero po tym, jak Europejska Agencja Leków (EMA) dopuści podawanie preparatu przeciw Covid-19 dzieciom w tej grupie wiekowej. Obecnie EMA prowadzi ocenę bezpieczeństwa stosowania szczepionki Pfizer/BioNtech u nastolatków w wieku od 12 do 15 lat.

RadioZET.pl/PAP/Twitter/wp.pl