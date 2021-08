Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce. Znamy najnowsze statystyki

Szczepienia przeciw Covid-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w środę, że jeśli dzienna liczba nowych przypadków zachorowań na COVID-19 w skali kraju przekroczy 1000, wprowadzone zostaną obostrzenia, które na początek obejmą regiony z najniższą liczbą szczepień.

Dane resortu mówią, że najmniej osób zaszczepiło się w województwach: podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Próg 50 proc. przekraczają tylko cztery województwa: mazowieckie, dolnośląskie, pomorskie i zachodniopomorskie.

17,5 mln w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19 w Polsce

Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zachęcają do pełnego zaszczepienia się przeciw COVID-19, by skutecznie ochronić się przed wariantem delta. We wspólnym środowym oświadczeniu EMA i ECDC podkreśliły, że pełny cykl szczepienia zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i hospitalizacji.

O szczepienie zaapelował w środę także minister Niedzielski. Zwrócił uwagę, że "jesteśmy w punkcie, w którym liczba zakażeń zdecydowanie rośnie i trzeba się liczyć z tym, że w kolejnych tygodniach dojdzie do przyspieszenia". "Jedyną bronią, którą dysponujemy są szczepienia" – podkreślał.

Od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 883 448 przypadków. Zmarło 75 269 osób z COVID-19.

RadioZET.pl/ PAP: Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl