Wzrośnie tempo dostaw szczepionek do Polski? "Czerwiec będzie wielkim otwarciem"

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w Polsce od końca grudnia ubiegłego roku. Od tego czasu wykonano ponad 7,7 mln szczepień - pierwszą dawkę przyjęło ponad 5,6 mln osób, drugą zaś ponad 2,1 mln – podano we wtorek na rządowych stronach. W związku z tym Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, był w rozmowie z TV Republika pytany o kolejne dostawy szczepionek do Polski oraz ich liczbę.

- W całym pierwszym kwartale przyjechało do Polski 6,5 mln szczepionek, to jest mniej więcej tyle, ile spodziewamy się, że przyjedzie od nas w samym kwietniu; to pokazuje, że wzrost będzie bardzo duży, ponad trzykrotny – powiedział Kuczmierowski. Dodał, że w kolejnych miesiącach powinien następować dalszy wzrost tempa dostaw.

Myślę, że kolejne rekordy będą bite w miarę tego, jak dużo szczepionek będzie przyjeżdżało do Polski. Spodziewamy się, że początek czerwca będzie wielkim otwarciem tego tempa szczepień Michał Kuczmierowski

Zastrzegł, że oczekiwane jest jeszcze potwierdzenie ze strony producentów. - Naszym największym dostawcą jest firma Pfizer. Ona co poniedziałek dostarcza do Polski około 870 tys. szczepionek, w maju będzie to 820 tys. Moderna, która ma takie nieregularne dostawy co dwa tygodnie, które są zdecydowanie mniejsze - około 200-300 tys., a czasami jest to trochę mniej. Do tego AstraZeneca, która dostarcza szczepionki mniej więcej co tydzień, ostatnia dostawa to było 88 tys. - wyliczył prezes RARS.

Przekazał też, że od środy dojdą do tego dostawy szczepionek Johnson & Johnson i będzie to dostawa 120 tys. dawek preparatu, który jest jednodawkowy. - Myślę, że to będzie oznaczało duże przyśpieszenie. Nasz plan jest taki, żeby przede wszystkim szczepionki J&J były przeznaczone dla najmniejszych punktów szczepień. Tam, gdzie zależy nam, aby jak najszybciej odbywał się ten proces szczepień najstarszych Polaków - mówił Kuczmierowski, dodając, że dzięki temu, że ta szczepionka będzie jednodawkowa wzrośnie przepustowość, ponieważ szczepienie trzeba będzie wykonać tylko raz.

RadioZET.pl/PAP