Tylko co piąty 17-latek został zarejestrowany na szczepienie przeciw Covid-19. Wśród 16-latków zarejestrowanych jest kilkakrotnie mniej - podaje środowa "Gazeta Wyborcza". - Nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć - mówi gazecie dyrektor jednego ze śląskich liceów.

Dziennik przypomina, że rodzice mogą rejestrować na szczepienia 16- i 17-latków od poniedziałku 17 maja. Od tego momentu do dziś zgłosiło się 26 530 szesnastolatków. A ponieważ wszystkich jest 356,6 tys., to odsetek zarejestrowanych wynosi niecałe 7,5 proc. Nieco lepiej jest w grupie 17-latków – do szczepienia zgłosiło się 21 proc. (74 tys. z 350 tys.).

Szczepienia przeciw Covid-19. Małe zainteresowanie wśród nastolatków

Mniej więcej tyle samo co 16- i 17-latków żyje w Polsce 18-latków. Oni mogli zapisywać się na szczepienia przeciw Covid-19 sami już od 10 maja. Jak dotąd zrobiło to niecałe 78 tys., czyli ok. 22 proc. - czytamy w "GW".

Gazeta wskazuje, że ponieważ tylko szczepionka Pfizer/BioNTech przeszła badania w kierunku szczepienia osób młodszych niż 18 lat, nie można mówić, że o braku zainteresowania szczepieniem przesądza niechęć do AstraZeneki. "GW" podkreśla przy tym, że w wielu miejscach zaszczepić można się praktycznie od ręki, o czym świadczy fakt, że w minionym tygodniu pierwszą dawkę otrzymało już prawie 6 tys. szesnastolatków i 17 tys. siedemnastolatków.

To m.in. z tego powodu rząd uruchomił akcję profrekwencyjną pod hasłem "Ostatnia prosta". Skierowana jest ona głównie do najmłodszych obywateli, a do szczepień zachęcają popularni wśród młodzieży sportowcy oraz influenerzy i gwiazdy YouTube'a.

Dyrektor liceum o kiepskim zainteresowaniu szczepieniami: nie wiem, co się dzieje

- Nie wiem, co się dzieje. Nie potrafię tego w żaden racjonalny sposób wytłumaczyć – mówi w rozmowie z "Wyborczą" Przemysław Fabjański, dyrektor I LO w Chorzowie. Zapewnia, że gdyby rząd postanowił szczepić uczniów w szkołach, nie miałby problemu z zorganizowaniem stosownego punktu w kierowanej przez siebie placówce. Jest bowiem przekonany, że jego uczniowie nie byliby do tego uprzedzeni.

W najbliższych dniach EMA, czyli Europejska Agencja Leków, ma wydać decyzję o dopuszczeniu szczepionki Pfizera dla dzieci w wieku 12-15 lat. Według zapowiedzi szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, odpowiedzialnego w rządzie za program szczepień, niezwłocznie także Polska otworzy wówczas możliwość rejestracji dla tej grupy - pisze dziennik.

RadioZET.pl/PAP/wyborcza.pl