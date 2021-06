Firma Moderna, produkująca szczepionki przeciw Covid-19, złożyła wniosek do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o rozszerzenie wskazań do jej stosowania u młodzieży w wieku 12-18 lat – przekazał prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak.

"Dzisiaj Moderna złożyła wniosek do EMA o rozszerzenie wskazań do stosowania u młodzieży w wieku 12-18 lat. Skuteczność szczepionki p/#COVID-19 Moderna u ok. 3,7 tys. nastolatków, którzy ją otrzymali, wynosi 100 proc. (pisownia oryginalna)" – napisał w poniedziałek na Twitterze szef URPL i członejk zarządu EMA.

Moderna wnosi do EMA o zgodę na szczepienie młodzieży z państw UE w wieku 12-18 lat

Obecnie niepełnoletni Polacy, otrzymują jedynie preparat firm Pfizer i BioNtech. Szczepionki firm Moderna, Pfizer/BioNTech i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś Johnson & Johnson wymaga podania jednej dawki. Od 7 czerwca możliwe jest w Polsce stosowanie szczepionki Pfizer/BioNTech u dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

Podawanie preparatu Moderny odbywa się obecnie w Polsce i całej UE zgodnie z aktualną charakterystyką Produktu Leczniczego - preparat przyjmują jedynie osoby mające 18 lat i starsze.

