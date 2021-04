Dynamika szczepień przeciw Covid-19 w Polsce przyspieszyła do tego stopnia, że wszyscy chętni mogą otrzymać preparat szybciej niż pierwotnie przewidywał rząd. "Nawet w lipcu jest szansa na zaszczepienie wszystkich chętnych" – powiedział w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce znacznie przyspieszyły w drugiej połowie kwietnia. Medycy wykonali już ponad 10 milionów zastrzyków, a ponad 2,7 miliona osób nabyło już odporność przeciw Covid-19 (obie dawki lub jednodawkowy preparat Johnson&Johnson).

Rząd dostrzega przyspieszenie procesu szczepień. Z informacji w Narodowym Programie Szczepień wynika, że wszyscy chętni zostaną zaszczepieni przeciw Covid-19 wcześniej niż zakładali politycy.

Szczepienia szybsze niż zakładał rząd. Premier: Wszyscy chętni mogą zaszczepić się już do lipca

Mówił o tym w środę w Polsat News premier Mateusz Morawiecki. "Z dynamiki szczepień mogę wnioskować, że jest szansa na wcześniejsze zaszczepienie wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić" – przyznał.

Dodał, że może to nastąpić "nawet w lipcu". "Na ten moment podajemy tę datę, jako koniec sierpnia, ale właściwie mogę powiedzieć, że z tej dynamiki szczepień, którą udało nam się uzyskać, z tych zachęt, ale także ze sprawności całego Narodowego Programu Szczepień, z logistyki, z dystrybucji, mogę wysnuć wniosek, że jest szansa na wcześniejsze zaszczepienie nawet w lipcu" - przyznał premier.

Dopytywany, czy na początku lipca, a może pod koniec tego miesiąca, premier przyznał, że w skali jednego miesiąca trudno o precyzję. "To z kolei zależy od tego, jak szybko dostaniemy te nowe dawki. Liczymy na to, że jak najszybciej. Dzisiaj rozmawiałem z szefem Pfizera na cały świat, niedawno rozmawiałem z przedstawicielami AstraZeneca, a wcześniej z panią komisarz Ursulą von der Leyen. Chcemy przyspieszać, przyspieszać i jeszcze raz przyspieszać dostawy dawek do Polski" - podkreślił

RadioZET.pl/Polsat News