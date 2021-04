Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce przyspieszają. Poniedziałek 26 kwietnia jest pierwszym dniem, w którym na szczepienie mogą zarejestrować się dwa roczniki. Są to osoby urodzone w latach 1974 i 1975.

Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów: dzwoniąc na infolinię 989, za pośrednictwem internetu – korzystając z systemu e-Rejestracji i z Internetowego Konta Pacjenta; wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Kolejne dwa roczniki mogą rejestrować się na szczepienie przeciw Covid-19

Zastrzyki przeciw COVID-19 wykonuje się preparatami firm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Trzy pierwsze są dwudawkowe, preparat J&J jest dwudawkowy. Podawany jest w pierwszej kolejności osobom, które nie są w stanie samodzielnie dojechać na zabieg.

Szczepienia przeciw Covid-19 mają jeszcze mocniej przyspieszyć w następnym miesiącu - od 7 maja rejestracja będzie obejmować po trzy roczniki dziennie i zacznie się od osób urodzonych w latach 1994-1996. Rząd zapowiada, że do 9 maja każdy, kto skończył 18 lat, otrzyma e-skierowanie.

28 kwietnia, czyli w środę, odbędzie się też rejestracja osób w wieku 30-39 lat, które wypełniły w pierwszym kwartale tego roku formularz, deklarując chęć szczepienia przeciw COVID-19 - podano na rządowych stronach. Niecały tydzień później, 4 maja, z szybszych zapisów skorzystają również osoby w wieku 18-29 lat, które wypełniły wspomnianą deklarację.

W poniedziałek do Polski ma dotrzeć ok. 1,3 mln szczepionek od firmy Pfizer/BioNTech, 67 tys. od AstraZeneca i ok. 100 tys. od Johnson & Johnson – przekazał PAP w niedzielę prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP