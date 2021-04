Ruszają punkty szczepień powszechnych. Na początku w 16 miejscach w kraju

Punkty szczepień powszechnych - to najnowsze rozwiązane, które będzie testowane od poniedziałku 19 kwietnia. Początkowo w każdym województwie powstanie jedna taka placówka, m.in. w Bydgoszczy, Legnicy, Koszalinie czy Radomsku. Pierwsza z nich rozpocznie działalność w poniedziałek w Legnicy.

Punkty szczepień powszechnych. Pierwszy rusza w Legnicy

W minionym tygodniu szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk mówił, że wydajność takich punktów wynosi "w miejscowościach do 50 tys. minimum 200 szczepień dziennie. W większych miejscowościach powyżej 50 tys. – co najmniej pół tysiąca szczepień".

W II kwartale powstanie dodatkowych 471 punktów. W tej chwili w Polsce działa ok. 6500 punktów szczepień. Razem z nowopowstałymi będzie ich prawie 7 tys. na terenie całego kraju. Jak informował Dworczyk, "wpłynęło łącznie 686 zgłoszeń z samorządów. Z tych zgłoszeń zakwalifikowano 471 nowych punktów, które spełniają kryteria. One dołączą do 6,5 tys. działających już punktów".

Szczepienia przeciw Covid-19. Zapisy dla kolejnego rocznika

Także w poniedziałek ruszyły zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla 53-latków (de facto wszystkich urodzonych w roku 1968), którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień.

Według obowiązującego kalendarza codziennie od 12 kwietnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Od poniedziałku zapisywać może się już rocznik 1968 (53 lat), we wtorek będzie mógł to uczynić rocznik 1969 (52 lat), w środę rocznik 1970 (51 lat). Kalendarz ustalono według tej zasady do 24 kwietnia, kiedy umówić na szczepienie będą się mogły osoby w wieku 48 lat (rocznik 1973). Kto nie zapisze się w wyznaczonym dniu, może to zrobić później.

Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów: dzwoniąc na infolinię 989, za pośrednictwem internetu, korzystając z systemu e-Rejestracji, Internetowego Konta Pacjenta, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Szczepienia przeciw Covid-19. Od końca grudnia wykonano w Polsce ponad 8,8 mln szczepień

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają od końca grudnia ubiegłego roku. Dotychczas - jak podano w niedzielę w serwisie rządowym gov.pl i na Twitterze #SzczepimySię - w Polsce wykonano dotąd 8 845 735 szczepień, w tym pierwszą dawką 6 556 776. W pełni zaszczepionych (zaszczepieni preparatem J&J oraz drugą dawką innych preparatów) jest 2 288 959 osób.

RadioZET.pl/PAP