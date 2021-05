Sondaż przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat na zlecenie Wirtualnej Polski. Badający zajęli się kilkoma kwestami związanymi ze szczepienia przeciw Covid-19. Rezultaty ukazały się na portal.abczdrowie.pl (należącym do WP).

Sondaż. Jedna trzecia Polaków nie chce się szczepić

Co prawda aż 51,8 proc. ankietowanych planuje się zaszczepić, a 14,6 proc. jest już po przyjęciu jednej bądź dwóch dawek, to jednak najbardziej niepokojącą statystyką jest to, że aż jedna trzecia Polaków (dokładnie 33,6 proc.) w ogóle nie zamierza poddać się szczepieniom.

Ciekawe jest również to, że spośród ankietowanych, którzy optują za szczepieniami, przygniatająca większość - aż 92,4 proc. - zadeklarowało, że chciałoby mieć możliwość wyboru preparatu spośród produktów różnych producentów.

Jakiej szczepionki pożądają Polacy? Prawie 60 proc. chce Pfizera

Jeśli już Polacy zdecydują się poddać wakcynacji, to którą szczepionkę cenią sobie najbardziej? Sondaż pokazuje, że najbardziej pożądany jest Pfizer, którego najchętniej przyjęłoby 58,2 proc. respondentów. O drugie miejsce walczą Moderna (15,5 proc.) i Johnson & Johnson (12,9 proc.). Najmniejszym "wzięciem" (4,9 proc.) cieszy się preparat AstraZeneca. Natomiast 7,8 proc. stwierdziło, że to, jaką przyjmą szczepionkę, nie ma dla nich żadnego znaczenia.

Z punktu widzenia epidemiologicznego Pfizer i Moderna rzeczywiście wydają się bardziej skuteczne, natomiast na ten moment moim zdaniem nie powinniśmy mieć możliwości wyboru szczepionki, bo spowolni to cały proces i doprowadzi do segregacji na lepszych i gorszych prof. Krzysztof Pyrć

W tym momencie potrzebujemy jak najszybciej uchronić jak największą liczbę osób przed ciężką chorobą i śmiercią. Osobiście wziąłbym szczepionkę, która w danym momencie będzie dostępna – dodał w rozmowie z WP prof. Pyrć, wirusolog i mikrobiolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Organizatorzy sondażu zapytali respondentów również o to, czy obawiają się niepożądanych odczynów poszczepiennych. Aż 62,4 proc. potwierdziła, że tak, a jedynie 37,6 proc., że nie. Badani najbardziej boją się: zakrzepów (65,6 proc.), okresowego pogorszenia samopoczucia związanego z bólem głowy, mięśni, podwyższoną temperaturą (62 proc.) reakcji alergicznej na składnik szczepionki (41 proc.) oraz nasilenia się objawów innych chorób (40,5 proc.).

Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w naszym kraju od końca grudnia ubiegłego roku - jak dotąd wykonano ponad 14 mln szczepień, z czego prawie 10,4 mln pierwszą dawką – podał w poniedziałek szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest więc już prawie 3,7 mln osób.

RadioZET.pl/portal.abczdrowie.pl