Szczepienia przeciw Covid-19 przyspieszyły w ostatnim miesiącu – pierwszą lub jedyną dawkę preparatu otrzymało w Polsce już ponad 10 milionów osób. Wciąż obowiązują jednak dłuższe przerwy w podaniu drugiej dawki – w przypadku produktu Pfizer i BioNtech jest to ok. 40 dni, a AstraZeneca – co najmniej 12 tygodni.

W początkowym okresie szczepień rządzący nie zdecydowali się na przyspieszenie podawania pierwszych dawek, trzymając się zalecanych odstępów czasowych. Tym razem sytuacja jest już inna.

Szybsze podanie drugiej dawki szczepionki? "Myślę, że decyzja w tym tygodniu"

"Prawdopodobnie dojdziemy do wniosku, że jednak powinniśmy skrócić okres między podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki przeciwko Covid-19" - zapowiedział w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Dodał, że decyzja powinna zapaść po posiedzeniu Rady Medycznej. "W tamtym tygodniu pan minister Dworczyk zadał takie pytanie Radzie Medycznej. Myślę, że ta odpowiedź padnie na kolejnym posiedzeniu, czyli w tym tygodniu. Prawdopodobnie dojdziemy do wniosku, że jednak powinniśmy skrócić ten okres między pierwszą a drugą dawką. Ten okres jest różny dla poszczególnych preparatów" - poinformował Kraska.

Wyjaśnił, że przyspieszenie tego procesu wynika też z pojawienia się w Polsce większych zapasów szczepionek. "To spowoduje, że przy tej ilości dodatkowych szczepionek, które do Polski docierają, możemy przyspieszyć jeszcze bardziej szczepienie osób tą drugą dawką, bo ja przypomnę, że żeby być w pełni uodpornionym, trzeba ją przyjąć w przypadku tych firm, które posiadają preparaty dwudawkowe. Inaczej oczywiście jest w przypadku firmy J&J (wystarczy jedna dawka, przyp.)" - dodał Kraska.

Jego zdaniem Polacy zgodzą się na szybsze szczepienie, m.in. przez pryzmat zbliżających się wakacji, w których czasie wyjazdy zagraniczne mogą być uzależnione od tzw. paszportów szczepionkowych. Chodzi o certyfikaty potwierdzające pełne zaszczepienie, a tym samym odporność przeciw Covid-19.

Pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk powiedział PAP w niedzielę, że rząd czeka na rekomendację Rady Medycznej przy premierze w kwestii możliwości skrócenia odstępu pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki w przypadku szczepionek dwudawkowych. "Poprosiliśmy naukowców z Rady Medycznej o opinię pod koniec ubiegłego tygodnia i czekamy".

RadioZET.pl/PAP