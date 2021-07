Szczepienia zdaniem ekspertów to najprostsza droga do zatrzymania tempa pojawiania się nowych przypadków Covid-19. Jak podaje kancelaria premiera, do tej pory w pełni zaszczepiło się 17,1 mln Polaków (na ok. 38 mln mieszkańców). To nadal za mało, aby osiągnąć odporność populacyjną i uniknąć obostrzeń przed spodziewaną czwartą falą zakażeń koronawirusem.

Prof. Horban pytany w TVN24, czy podjęto decyzje dotyczące obowiązkowych szczepień dla niektórych grup zawodowych, przekazał, że "decyzji nie ma, ale jesteśmy bardzo blisko wydania zaleceń".

Szczepienia przeciwko COVID-19 obowiązkowe?

W kontekście konkretnych grup zawodowych do obowiązkowych szczepień profesor wskazał na "pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza wszystkich, którzy mają kontakt z pacjentem". Jego zdaniem "niemal pewne jest, że ta grupa zostanie objęta obowiązkowymi szczepieniami".

Horban podkreślił, że do rozważenia są obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli. - Część nauczycieli jest niezaszczepiona, a ta grupa zawodowa jest narażona na zakażenie poprzez liczny kontakt z dziećmi - dodał.

Jak przekazał przewodniczący Rady Medycznej, mogą się pojawić zalecenia dotyczące obowiązkowych szczepień dla pracowników administracji, "pracujących na pierwszej linii frontu, mających kontakt z masowo pojawiającymi się petentami", pracowników sklepów wielkopowierzchniowych i służb porządkowych.

Naukowiec wyraził nadzieję, że decyzje te zostaną podjęte do końca przyszłego tygodnia. Jak zaznaczył, koszty obowiązkowych szczepień pokrywa państwo.

Horban: ludzie w lecie nie myślą o chorobie

Zdaniem naukowca "pogoda rozleniwia ludzi" i dlatego spada tempo szczepień. - Myślę, że siedzą sobie na wakacjach w większości przypadków i nie myślą o chorobie i o szczepieniach, zwłaszcza że część ludzi jest z takich bądź innych powodów nieprzekonana - mówił na antenie TVN24.

Przewodniczący Rady Medycznej ma również żal do osób publicznych w temacie akcji zachęcającej do szczepień. - Do niektórych polityków oczywiście mam. To skądinąd znane grupy. Nie będę mówił po nazwiskach - dodał . Jako przykład podał posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który "wszędzie chodzi bez maseczki i głosi bezsens szczepień".

